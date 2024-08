Sterke mannen van KV Mechelen pompen vele miljoenen in de club

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KV Mechelen ontvangt een kapitaalverhoging van bijna 9 miljoen euro. De grootste bijdrage, 5,3 miljoen euro, komt van Philippe van Esch, de sterke man achter de club.

Ook de investeringsmaatschappij Saffelberg, onder leiding van Jos Sluys, en lokale ondernemer Eddy De Reys investeren extra geld in de club. Deze financiële injectie is bedoeld om de club financieel gezond te houden en de cashflow te verbeteren, weet HLN.

Sinds januari 2023 is Van Esch de meerderheidsaandeelhouder van KV Mechelen, na overname van de aandelen van Dieter Penninckx. Van Esch heeft zijn belang in de club vergroot tot 53 procent en heeft nu opnieuw geïnvesteerd om de club verder te versterken.

Naast zijn betrokkenheid bij KV Mechelen is Van Esch ook eigenaar van Helmond Sport in Nederland. Hij ziet groeipotentieel in Saffelberg Investments investeert 2,18 miljoen euro, en Eddy De Reys voegt daar nog eens 1,45 miljoen euro aan toe, waarmee de totale kapitaalverhoging uitkomt op 8,94 miljoen euro.

Ondanks dat het aandelenpakket van de supporters verder verwatert, blijft hun waarnemende rol in de Raad van Toezicht ongewijzigd.

De aandeelhouders zijn optimistisch over de positieve ontwikkelingen en willen met hun investeringen bijdragen aan een stabiele en duurzame toekomst voor KV Mechelen, ondanks eerdere financiële verliezen.