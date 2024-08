Mike Penders komt met uitleg over concurrentie met Hendrik Van Crombrugge

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRC Genk begon met 1 op 6 aan de competitie. Mike Penders moest daarvoor mee het gelag betalen.

Ondanks een transfer naar Chelsea moest Mike Penders na de 1 op 6 van KRC Genk bij de competitiestart Hendrik Van Crombrugge voor zich dulden in de pikorde van trainer Thorsten Fink.

Een uitleg kreeg hij daar niet voor. “Geen specifieke”, vertelt de doelman aan Het Belang van Limburg. “De trainer kiest en als speler moet je dat respecteren. Het is de gang van zaken in het voetbal: er kan maar één speler in doel staan.”

De positie van keeper is anders dan een veldspeler. Daar wordt niet voortdurend gewisseld. “Zeker niet tijdens een match, dat zou ik ook maar niks vinden. Hendrik en ik willen beiden spelen en zullen daar voor de volle honderd procent voor strijden. Op die manier stuwen we mekaar naar een hoger niveau.”

Afgelopen weekend speelde Penders mee met Jong Genk, iets wat hij zelf gevraagd had. “Dat klopt. Natuurlijk wil ik keepen met het eerste elftal, maar ik haal mijn neus niet op voor Jong Genk”, gaat hij verder.

“Integendeel, ik heb met die jongens een heel mooi seizoen beleefd en was ook oprecht blij dat we de drie punten pakten. Maar ik doe het ook voor mezelf: het is belangrijk dat ik wedstrijdritme opdoe.”