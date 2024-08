'RSC Anderlecht wil uitpakken met wel heel straffe terugkeer als toptransfer'

RSC Anderlecht hoopt een ex-jeugdproduct terug naar het Lotto Park te halen. Dat zou een heuse transferstunt zijn.

Volgens Het Laatste Nieuws wil RSC Anderlecht Leander Dendoncker terughalen naar ons land. De 29-jarige middenvelder speelt momenteel bij Aston Villa. Hij ligt er nog tot 2026 onder contract, maar zit op een zijspoor.

Volgens de krant is zijn ex-ploeg Wolverhampton geïnteresseerd, al is die piste niet concreet. Las Palmas was dat wel, maar zou vooral over het stevige loon van het ex-jeugdproduct van RSC Anderlecht vallen.

Als Jesper Fredberg erin slaagt om hem terug naar de Belgische velden te krijgen, dan zou dat wel een echte transferstunt zijn. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt momenteel geschat op 7 miljoen euro.

Vorig seizoen werd Dendoncker nog een half jaar uitgeleend aan Napoli, maar daar speelde hij amper drie keer mee als invaller. Hij zou naar RSC Anderlecht komen via een uitleenbeurt. Morgen sluiten de transfermarkten in Engeland en Spanje.

Het profiel van Dendoncker is precies wat Brian Riemer nog zoekt. Dendoncker verliet vijf jaar geleden bij RSC Anderlecht en werd in 2017 kampioen met paarswit.