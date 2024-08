'KVC Westerlo gaat goudhaantje plots nog verliezen, maar strijkt wel enorm bedrag op'

De prestaties van Lucas Stassin zijn niet onopgemerkt voorbijgegaan. KVC Westerlo lijkt zijn spits na vijf speeldagen al te verliezen.

Lucas Stassin begon bijzonder goed aan zijn seizoen in de JPL. De spits van KVC Westerlo scoorde twee keer en gaf drie assists in vijf wedstrijden.

Dit zou genoeg zijn geweest om een transfer naar het buitenland te versieren: volgens transferexpert Sacha Tavolieri staat Lucas Stassin op het punt om naar AS Saint-Etienne in de Ligue 1 te trekken.

Stassin naar ASSE

Er zou een akkoord zijn tussen ASSE en Westerlo voor een bedrag van iets minder dan 10 miljoen euro, wat aanzienlijk meer is dan zijn geschatte marktwaarde op Transfermarkt (3 miljoen euro).

Het enige vraagteken was of beide clubs en de speler de deal op tijd zouden kunnen afronden, aangezien de transfermarkt vanavond om middernacht in Frankrijk sluit. Maar dat zou geen probleem moeten zijn, want Lucas Stassin zou deze namiddag al naar Frankrijk zijn gevlogen. Zijn ploeg speelt vrijdag nog een wedstrijd tegen KRC Genk.

Stassin heeft 32 wedstrijden gespeeld voor Westerlo, waarin hij 11 doelpunten kon maken. Daarvoor was hij de doelpuntenmachine van RSCA Futures (15 doelpunten in 29 wedstrijden), maar kon hij slechts 5 keer het shirt van het eerste team dragen, zonder daar te scoren.