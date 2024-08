Wouter Vrancken heeft duidelijke boodschap over zijn tegenstander Royal Antwerp FC

KAA Gent sluit een eerste deel van de Jupiler Pro League af met een topper tegen Royal Antwerp FC. Trainer Wouter Vrancken probeert de druk stevig af te houden.

KAA Gent krijgt op de laatste speeldag voor de interlandbreak Royal Antwerp FC over de vloer. Voor Wouter Vrancken en co is het nog maar de eerste echte topaffiche in deze editie van de Jupiler Pro League.

“Ik hou niet van de term referentiematch. We waren goed tegen Westerlo, maar Antwerp kreeg eigenlijk ook niet altijd wat het verdiende”, zegt Wouter Vrancken aan Het Nieuwsblad over zijn tegenstander.

Vrancken weet waar hij zich aan mag verwachten. “Kerk en Ondrekja op de flanken, Keita is er nog, en anders spelen Doumbia en Odoi in steun van nieuwkomer Cherry. Hun defensie is er ook nog.”

De trainer van de Buffalo’s weet heel goed waar de sterkte van The Great Old zit. “Ze hebben nog genoeg individuele kwaliteiten maar ook heel wat spelers die in teamverband spelen.”

Het is duidelijk wat bij KAA Gent de doorslag zal moeten geven. “De jongens die ze binnenhaalden hebben maturiteit en ervaring. Hun nieuwkomers passen zich dan ook snel aan. Wij moeten daar jeugdige energie tegenover zetten.”