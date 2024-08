De Deense connecties van Anderlecht werken in beide richtingen: overbodige pion trekt naar Aarhus

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht is nog steeds op zoek naar een oplossing voor enkele overbodige spelers aan het einde van deze transferperiode. De situatie heeft zich opgehelderd voor Kristian Arnstad.

Op het Lotto Park maakte Kristian Arnstad deel uit van de spelers die een nieuwe club mochten zoeken. Op 17-jarige leeftijd gelanceerd door Vincent Kompany, slaagde hij er sindsdien nooit in om zich op de lange termijn te vestigen.

Soms als noodhulp opgesteld als vleugelverdediger, was de Noor een nuttige kracht op het Lotto Park. Hij kwam zo niet van de bank tijdens de laatste drie wedstrijden.

Een transfer die voor iedereen goed uitkomt

Arnstad was niet bij de selectie in Mechelen, een teken van een onvermijdelijk vertrek. De 20-jarige Noorse belofteninternational werd eerst genoemd bij Rapid Vienna, maar heeft uiteindelijk getekend bij Aarhus, de vijfde in de laatste Deense competitie.

Een jaar voor het einde van zijn contract brengt hij toch nog twee miljoen op voor Anderlecht. Zo verlaat hij de club na 68 wedstrijden bij de Brusselaars.