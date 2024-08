Opluchting groot bij Gent dat nu Chelsea als cadeau krijgt: "Dat was het doel"

KAA Gent had het niet onder de markt tegen Partizan Belgrado, maar wist wel te winnen met 1-0. En zo mag het naar de poulefase van de Conference League, waar onder meer Chelsea op de Buffalo's wacht.

Het was uiteindelijk Mathias Delorge die andermaal KAA Gent wist te bevrijden. En dat voor de ogen van zijn vader Peter Delorge, oud-voetballer en goede vriend van Gent-coach Wouter Vrancken.

"Het gaat snel en heel goed, wat fijn is. Bij deze wedstrijd was het hoofddoel de kwalificatie en dat is gelukt. Scoren blijft speciaal, maakt niet uit wanneer en hoe", aldus de goalgetter van dienst.

© photonews

"Er was ruimte en ik dacht waarom eens niet. Hij vloog er goed in. Ik denk dat mijn papa er wel van genoten heeft", kon er een lachje af bij de Limburger. Die zo meteen opnieuw van waarde was voor de Buffalo's.

Kwalificatie als belangrijkste doel

Nu wacht de poulefase van de Conference League, waarin onder meer Chelsea op de Buffalo's wacht. Een mooie recompensatie. "Voor mij was een Europese poule spelen een groot doel."

"Het is mijn eerste keer dat ik in Europa in een poulefase kan spelen", gaf hij eerder al aan. En dus kijkt hij er ongetwijfeld enorm naar uit. Om ook te schitteren tegen pakweg Chelsea? Wait and see ...