OFFICIEEL: Beerschot versterkt zich in één keer met twee internationals

Beerschot promoveerde afgelopen seizoen naar de Jupiler Pro League, maar in het nieuwe seizoen lijkt het voorlopig nog niet te lukken. De club speelde één keer gelijk en verloor vijf wedstrijden.

Beerschot staat momenteel alleen laatste met één punt. Het is duidelijk dat er versterking nodig is. Die komt er nu ook sowieso aan.

De club uit Antwerpen zal dit seizoen Faisal Al-Ghamdi en Marwan Al-Sahafi huren van het Saudische Al-Ittihad. Dat is de ploeg waar Karim Benzema momenteel speelt.

Al-Ghamdi is een 23-jarige middenvelder die anderhalf jaar geleden ook international werd bij Saudi-Arabië. Al-Sahafi speelt op de linkerflank en maakte onlangs ook zijn debuut bij de nationale ploeg van Saudi-Arabië.

📝 | Al-Ittihad agrees to loan Al-Ghamdi and Al-Sahafi to Blegian Club Beerschot pic.twitter.com/ODjivdTnSG