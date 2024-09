Christian Eriksen naar Anderlecht? Silvio Proto heeft meer informatie, waar de fans heel blij mee zullen zijn

Anderlecht blijft proberen om Christian Eriksen aan te werven. De Deense middenvelder zou wel eens bij paars-wit terecht kunnen komen aan het einde van deze transferperiode.

Anderlecht wil flink toe te slaan in de eindfase van de transferperiode. Dit weekend kondigden de Brusselaars de komst al aan van Leander Dendoncker.

Maar deze transfer zal misschien niet de laatste zijn van deze zomer. Anderlecht toont inderdaad al enkele weken interesse in Christian Eriksen.

Christian Eriksen zal tekenen bij Anderlecht, volgens Silvio Proto

Silvio Proto, voormalige doelman en aanvoerder van RSC Anderlecht, legde op de set van RTL Sports uit dat de transfer zal doorgaan. Hij zou meer informatie hebben.

"Ze zullen Eriksen nemen. Ik heb informatie. Maar niet voor de aangekondigde bedragen - 6 tot 8 miljoen euro. Hij zal bijna transfervrij arriveren, en Manchester United zal een deel van zijn salaris betalen."

"Of het waar is? De toekomst zal het uitwijzen, maar mij is persoonlijk verteld dat het de goede richting uitgaat. Riemer had hem al onder zijn hoede bij Brentford nadat hij cardiale problemen had gehad."