De laatste zet van de transferperiode... in afwachting van Moris? Standard zou zijn ultieme aanvaller gevonden hebben

Standard Luik zou nog graag een snelle en beweeglijke aanvaller willen aantrekken om de aanval te versterken en hun kern compleet te maken. De Rouches zijn in gesprek met een Nigeriaanse spits die speelt in de MLS.

Na de komst van Mohamed Badamosi, een aanvaller van 1,96m die de concurrentie aangaat met Grejohn Kyei, zoekt Standard nog steeds een kleinere en beweeglijkere aanvaller, om Soufiane Benjdida bij te staan en mogelijk hun transferperiode af te ronden, tenzij de ruil tussen Arnaud Bodart en Anthony Moris daadwerkelijk plaatsvindt.

Met een zeer beperkt budget en rekening houdend met 777 Partners die geen enkele euro meer beschikbaar wil stellen voor de transferperiode, zijn de Rouches uiteraard op zoek naar een vrije speler of een speler op huurbasis.

Standard zou Ibrahim Sunusi op huurbasis met aankoopoptie kunnen aantrekken

De club neigt naar de tweede optie. Volgens onze informatie staat Standard wel degelijk in contact met Ibrahim Sunusi, een Nigeriaanse aanvaller die momenteel actief is bij CF Montréal in de MLS.

De 21-jarige spits, een beloftevol international voor Nigeria, scoorde zeven doelpunten en gaf een assist in 26 wedstrijden in de Verenigde Staten. Standard en Montréal zoeken momenteel naar een oplossing voor een huur met aankoopoptie.

De deal bevindt zich momenteel nog in de discussiefase, maar moet worden afgerond vóór 6 september, de sluitingsdatum van de transfermarkt in België.