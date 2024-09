De eerste genomineerden voor de Hall of Fame van de Pro League zijn bekendgemaakt

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De clubs beginnen de namen van hun genomineerden voor de nieuwe Hall of Fame van de Pro League bekend te maken. Hier is een eerste samenvatting van de genomineerde kandidaten.

Voor zijn 50ste verjaardag lanceert de Pro League zijn Hall of Fame. In oktober zullen tien legendes van onze competitie worden gehuldigd voor de eeuwigheid. En elk jaar zullen er twee nieuwe legendes worden toegevoegd.

'Het zijn de 29 profclubs van vandaag die elk minstens één kandidaat naar voren mogen schuiven om toe te treden tot de Hall of Fame. Clubs die een of meer landstitels hebben veroverd in de laatste 50 jaar, mogen extra spelers aan de shortlist toevoegen', klinkt het bij de Pro League.

'Die voorselectie gebeurt de komende twee weken. Zo kan elke club in eigen tone-of-voice haar aandeel uit 50 jaar Pro League zelf vertellen.' Bovendien zullen vijf wildcards worden toegekend door een jury om tot een totaal van 60 genomineerden te komen.

? Légendes zullen worden opgenomen in de Pro League Hall of Fame, maar wie maakt kans op eeuwige roem? ??️#LegendsNeverFade pic.twitter.com/QVMqYVdT1A — Pro League (@ProLeagueBE) 16 augustus 2024

Deze week werden al enkele namen van genomineerden bekendgemaakt. Bij Genk zijn Wesley Sonck, Thomas Buffel en Branko Strupar geselecteerd. De lijst van genomineerden omvat ook Luis Garcia (Eupen), Bert Dhondt (Deinze), Bjorn Ruytinck (Leuven), Edhem Sljivo (RFC Luik), Copa Boubacar (Lokeren), Ludwin van Nieuwenhuyze (Zulte-Waregem), Boudewijn Braem (Kortrijk), Lambic Wawa en Johan Boskamp (RWDM), evenals Michel Preud'homme en Lei Clijsters (Mechelen).

Zoals u begrijpt moeten er nog veel genomineerden worden onthuld, inclusief de zes van RSC Anderlecht en Club Brugge, evenals de drie van Standard Luik. Later mogen fans hun top 3 geven om zo uiteindelijk te bepalen wie in de Hall of Fame komt.