OFFICIEEL: Anderlecht vindt oplossing voor Louis Patris in eigen land en leent hem uit aan JPL-club

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht ziet een speler naar STVV trekken. Louis Patris wordt aan de Kanaries uitgeleend met aankoopoptie.

Louis Patris mocht deze zomer weg bij Anderlecht. Na zes speeldagen had de rechtsachter nog maar één minuut gespeeld in de Jupiler Pro League.

Nu is er een oplossing gekomen voor de Belgische speler. Hij zal dit seizoen worden verhuurd aan STVV. De clubs kwamen ook een aankoopoptie overeen.

OH Leuven kaapte Patris weg bij Standard toen hij nog een jeugdspeler was. Nadien deed hij het goed bij de Leuvenaars, wat hem ook een plaats in de A-ploeg opleverde.

Afgelopen zomer besloot Anderlecht om de rechtsachter voor 3,5 miljoen euro over te nemen van OHL. Een basisplaats krijgen lukte echter niet.

Patris reageerde op de clubkanalen van STVV al kort op zijn transfer. "Ik ben blij om een speler van STVV te zijn. Dit is een club met een levendige ambiance, die bovendien kansen geeft aan jonge Belgische spelers. Ik kijk er dan ook naar uit om snel te debuteren op Stayen en mijn steentje bij te dragen. Hopelijk al in de eerstvolgende thuiswedstrijd, tegen mijn ex-club OHL (glimlacht)", klonk het.