OFFICIEEL: KRC Genk heeft laatste zomeraanwinst nu helemaal beet, Dimitri de Condé geeft uitleg

KRC Genk heeft zijn laatste inkomende transfer eindelijk beet. Kayden Pierre komt over van Kansas City in de MLS.

KRC Genk heeft zijn huiswerk nu volledig af. De club uit Limburg heeft woensdag haar laatste zomertransfer officieel kunnen voorstellen.

Kayden Pierre komt zo over van Kansas City uit de MLS. Hij tekende een contract voor vier jaar bij Racing Genk. Pierre is een rechtsachter die als middenvelder werd opgeleid.

Hij zal gewoon meetrainen met de A-kern, maar in eerste instantie wedstrijden afwerken bij Jong Genk in de Challenger Pro League. Zo kan hij rustig ervaring opdoen in België.

Dimitri de Condé reageerde via de clubwebsite al op de transfer. "Op de huidige transfermarkt zijn buitenkansjes zeldzaam geworden", begint hij.

"Ondanks dat we op rechts al comfortabel zitten, was Kayden zo’n interessant profiel dat we hem niet wilden laten schieten. Hij combineert een enorme explosiviteit met een stevige technische bagage", besluit de Condé.