Youri Tielemans blikt al vooruit naar Champions League-match tegen Club Brugge: "Ik zou zeggen: 'fijn weerzien', maar toch niet"

Youri Tielemans gaat met Aston Villa de Champions League in. Voor de middenvelder is het de eerste keer sinds 2019 dat hij nog eens op het grootste Europese toneel mag verschijnen. En hij keert ook terug naar België, want Club Brugge zit in hun reeks.

Voor Tielemans wordt het tripje naar Jan Breydel speciaal. Hij ging daar ook al eens met Monaco spelen en toen werd duidelijk dat zijn Anderlecht-verleden hem niet in dank werd afgenomen in Brugge. Hij mag zich nog eens aan hetzelfde verwachten.

"Het is heel mooi om naar Brugge te mogen", reageerde Tielemans. "Ik zou zeggen: een fijn weerzien. Maar toch niet", lachte hij. "Dat zijn de wedstrijden waar je naar uitkijkt. Het zijn topwedstrijden om mee te maken, maar voor de rest is het een wedstrijd als een ander die we willen winnen."

De draaischijf van Aston Villa onderschat het wel niet. "Ik weet hoe moeilijk het zal worden in Brugge en daar heb ik mijn ploegmaats ook al voor gewaarschuwd. Club is een goeie ploeg."

Voor The Villans is het nog koffiedik kijken waar ze kunnen eindigen in de vernieuwde Champions League. "Het is moeilijk te zeggen wat onze ambities mogen zijn. het zal van wedstrijd tot wedstrijd afhangen. Het puntensysteem om door te gaan naar de volgende ronde is ook nog niet zo duidelijk. We gaan gewoon zoveel mogelijk punten proberen te pakken.

In samenwerking met Amadou Onana, zijn nieuwe kompaan op het middenveld bij club en nationale ploeg. "We spelen goed samen maar of dat bij de Rode Duivels op dezelfde manier gebeurt, is nog de vraag. Bij de Rode Duivels spelen we met drie centraal op het middenveld. Bij Aston Villa zijn het twee verdedigende en twee aanvallende middenvelders."