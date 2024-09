De grote reden waarom de mercato van Anderlecht eindigde zonder creatieve middenvelder

Anderlecht slaagde er deze zomer niet in om een creatieve middenvelder aan te trekken, en dat had alles te maken met een beperkt budget. Ondanks de komst van zes nieuwe spelers, waaronder Foket, Augustinsson, Zanka en het talent Simic, bleef de broodnodige spelmaker uit.

Hoewel Leander Dendoncker terugkeerde en Samuel Edozie voor snelheid op de flanken moet zorgen, bleef het middenveld zonder de creativiteit die Anderlecht absoluut nodig had. Het beperkte budget zorgde ervoor dat zelfs het dossier van Ludwig Augustinsson, die graag terug wilde naar Anderlecht, moeilijk rond te krijgen was.

Als een terugkeer van de Zweedse linksachter al een uitdaging bleek, was het aantrekken van een speler zoals Christian Eriksen nooit een realistische optie. De club moest slim omgaan met de beschikbare middelen en huurde voornamelijk spelers of haalde hen gratis binnen.

De verkoop van Zeno Debast aan Sporting Lissabon bracht wel 16 miljoen euro op, maar dat bedrag wordt in schijven betaald en was dus niet direct beschikbaar. Bovendien hadden de aandeelhouders, onder leiding van Marc Coucke, vanaf het begin duidelijk gemaakt dat slechts een deel van die som herinvesteerd kon worden in nieuwe spelers.

Dit leidde ertoe dat Anderlecht niet de financiële ruimte had om een creatieve middenvelder van niveau aan te trekken. Er waren nog andere aanbiedingen voor spelers zoals Sardella, Stroeykens en Amuzu, maar die bedragen waren te laag om transfers te overwegen.

Omdat er weinig grote uitgaande transfers plaatsvonden, werd de mercato voor Jesper Fredberg een ingewikkelde puzzel. Zo eindigde Anderlecht de transferperiode zonder de gewenste creatieve middenvelder, ondanks de versterkingen op andere posities.