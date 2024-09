Maxim De Cuyper heeft de Rode Duivels verlaten: Tedesco geeft update over zijn blessure

Tegen Frankrijk zal Maxim De Cuyper alvast niet spelen. Hij heeft de selectie van de Rode Duivels verlaten na een probleem met de hamstrings.

Tegen Israël stond Maxim De Cuyper voor de derde keer in de basis bij de Rode Duivels, na twee oefenwedstrijden tegen Montenegro en Luxemburg. Tegen Frankrijk zal daar dus geen vierde keer bij komen.

De Cuyper reisde niet mee met de Rode Duivels vanuit Hongarije naar Lyon, maar keerde terug naar België. "Het is erg jammer dat De Cuyper is uitgevallen", zei bondscoach Domenico Tedesco daags voor de wedstrijd tegen Frankrijk.

"Maxim doet het zeer goed bij Club Brugge en we wilden hem er graag ook in een topwedstrijd aan het werk zien. Maar na de wedstrijd tegen Israël had hij wat last aan zijn linkerhamstring. Vanochtend voelde hij opnieuw iets, het had geen zin om risico's te nemen."

Wie vervangt De Cuyper op linksachter?

Voor Domenico Tedesco is het wel opnieuw een kopzorg. Met Maxim De Cuyper leken de Rode Duivels eindelijk nog eens een echte linksachter te hebben gevonden, een alternatief is er niet echt in de selectie.

"Er zijn meerdere opties. We vinden wel een oplossing", zei Tedesco. Wie dat moet zijn, valt echter nog af te wachten. Amadou Onana bood zichzelf aan bij de bondscoach: "Ik kan wel linksachter zijn", lachte de middenvelder.