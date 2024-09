Een halve finalist van het WK in het Dudenpark: het relaas achter de toptransfer van de Brusselaars

De Marokkaanse international is de grote slag die Union heeft geslagen tijdens deze zomerse transferperiode. Maar hoe zijn ze er in het Dudenpark in geslaagd om Sofiane Boufal gerekruteerd?

Het is de verrassende aanwinst, de grote gok die Union Saint-Gilloise deze zomer heeft genomen. Sofiane Boufal kwam aan het einde van de transferperiode aan in het Joseph Mariënstadion, tot grote verrassing van iedereen.

Een transfer des te verrassender omdat de vice-kampioen vaker onbekende profielen aantrekt in plaats van een ervaren speler die al in de Premier League, La Liga en Ligue 1 heeft gespeeld en net uit een seizoen in Qatar kwam. Maar hoe heeft Union Sofiane Boufal weten te strikken?

Een deal die zich ontvouwde tijdens de laatste week van de transfermarkt

Volgens onze collega's van L'Avenir, was het ongeveer een week voor het einde van de transfermarkt dat de Unionisten de wens van de Marokkaan om Al Rayyan in Qatar te verlaten, hoorden. Een competitie waarin hij niet echt op zijn plek zat.

Union zag dus met plezier de komst van Sofiane Boufal tegemoet om meer ervaring naar de kern van Sébastien Pocognoli te brengen. De 30-jarige speler had zelf al de spannende laatste dag van het seizoen 2022-2023 gevolgd en de overwinning van Antwerp in de laatste seconden, en was toen al onder de indruk van de waarden van de club.

De Marokkaanse international, 46 keer opgeroepen en halve finalist van het WK, heeft slechts twee Europese bekerwedstrijden in zijn carrière gespeeld. Sinds januari en de Afrika Cup is Boufal niet meer geselecteerd, dus zag hij hier een goede kans om weer in aanmerking te komen voor het nationale team.