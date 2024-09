KV Kortrijk-coach Alexandersson scherp voor zijn spelers: "Dat kan er bij mij echt niet in"

KV Kortrijk hield lang stand tegen Club Brugge, maar slikte in het slot nog twee goals. Daar was coach Freyr Alexandersson niet echt blij mee.

Na een kwartier slikte KV Kortrijk de 0-1 na een misverstand door verdedigers Joao Silva en Bram Lagae. Hans Vanaken profiteerde en scoorde. KVK herpakte zich wel en herstelde het evenwicht in de wedstrijd.

Scoren lukte door een reflex van Mignolet op de kans van Dewaele net niet voor de Kerels. In de laatste tien minuten kraakte KV Kortrijk dan toch en scoorde Club Brugge met Talbi en Vanaken nog de 0-2 en de 0-3.

Alexandersson boos over derde goal Club Brugge

"Die tweede goal is normaal, want ik had gevraagd om op de man te spelen. En dan kun je op een counter lopen. Maar die derde goal die we nog slikken, dat kan er bij mij echt niet in. Totaal onnodig."

"Het veranderde dan wel niets aan het resultaat, maar voor mij maakt het wel een verschil. Voor mij toont dat een gebrek aan mentaliteit en trots bij de spelers. Ze graven zich in en wachten tot er gescoord wordt. Daar was ik serieus ontgoocheld over."

KV Kortrijk blijft zo achter met 7 op 21 en staat nu voor twee moeilijke uitwedstrijden tegen OH Leuven en Union. Voor een nieuwe interlandbreak volgt er nog een thuiswedstrijd tegen Racing Genk