Alles wat fout kon lopen, liep ook fout: een debuut om héél snel te vergeten voor Mandela Keita in Italië

Mandela Keita mocht zondag zijn debuut maken bij Parma Calcio in de Serie A. Niet alles verliep zoals gepland voor de Belgische middenvelder...

Mandela Keita speelde zich in de kijker bij Antwerp afgelopen seizoen. De middenvelder werd gehuurd van OH Leuven en deze zomer definitief overgenomen voor 5 miljoen euro, door een afkoopclausule.

Maar het was duidelijk dat de middenvelder klaar was voor een stapje hogerop. Daarom trok hij deze zomer naar het Italiaanse Parma Calcio.

Zondag mocht hij zijn debuut maken in de Serie A tegen Udinese, maar dit liep echt niet volgens plan. Hij speelde slechts 18 minuten en mocht dan al gaan douchen.

Toen Parma 2-1 voorstond in minuut 55 mocht Keita invallen. Zeven minuten later kreeg hij een gele kaart onder zijn neus geschoven.

Niet veel later volgde de 2-2 voor Udinese. Vijf minuten nadien sloeg het noodlot toe en pakte Keita zijn tweede gele kaart, douchen dus.

Alsof het nog niet erg genoeg was scoorde Thauvin in minuut 77 de 2-3, wat later ook de eindstand werd. Een debuut om snel te vergeten voor de ex-speler van Antwerp...