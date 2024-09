Doku en Bakayoko moeten een drempel overwinnen: Voormalige Rode Duivel blikt vooruit op de Champions League

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Champions League biedt voor enkele Rode Duivels een gouden kans om hun kwaliteiten te tonen en hun positie in het nationale team te verstevigen. Volgens Degryse kunnen deze Europese wedstrijden dienen als een springplank voor spelers om zich te bewijzen op het hoogste niveau van het clubvoetbal.

Marc Degryse blikt bij Het Laatste Nieuws vooruit op de verwachte prestaties van de Rode Duivels in de Champions League: "Voor veel Rode Duivels is deze campagne een kans om te bewijzen dat ze op het hoogste niveau kunnen spelen en zo hun positie in het nationale team kunnen versterken," zo verduidelijkt hij.

Unieke kans

Degryse ziet deze competitie als een kans voor sommige spelers om hun volledige potentieel te tonen: "Vooral voor Openda is dit een unieke kans om aan het grote publiek te bewijzen dat hij zijn plaats bij de Rode Duivels verdient."

"Voor Onana en Tielemans, het middenveld duo van Aston Villa, wordt dit een uitdaging. Ze zullen moeten bewijzen dat ze hun team, dat niet gewend is om op het Champions League niveau te spelen, op topniveau kunnen dragen. Onze vleugelaanvallers, Doku en Bakayoko, moeten een extra stap zetten door efficiëntie en statistieken toe te voegen aan hun offensieve dreiging."

© photonews

"Voor Doku in het bijzonder moet hij vaker de juiste beslissingen nemen op het hoogste niveau. En dan zijn er nog spelers zoals Meunier, Debast, De Ketelaere en Trossard: zij zullen zich op dit niveau moeten laten zien om hun status bij de Rode Duivels te versterken," besluit de voormalige Rode Duivel.