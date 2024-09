En nu, RSC Anderlecht? 'Riemer is nog steeds T1, maar volgens dit ultimatum van dinsdag is het boeken dicht voor de Deen'

Zit Brian Riemer komend weekend nog op de bank als coach van RSC Anderlecht? Voorlopig is het antwoord positief. Al had de paars-witte bestuurskamer voor de match tegen KRC Genk intern een ander signaal gegeven.

De Raad van Bestuur van RSC Anderlecht kwam dinsdagmiddag - voor het verlies tegen KRC Genk - samen. Het overleg stond al langer op de agenda, maar Jesper Fredberg moest zich wél komen verantwoorden voor de sportieve situatie.

Alle bestuursleden spraken en spreken de volmondige steun aan Brian Riemer nog steeds uit. Maar zit de coach komende zaterdag tegen Sporting Charleroi nog op de bank? Het signaal van dinsdagmiddag kan ervoor zorgen dat dat niét het geval is.

© photonews

Volgens Sudpresse werd minstens een vier op zes verwacht in de wedstrijden tegen Genk en Charleroi. We moeten er geen rekenmachine bij halen: na het verlies tegen De Smurfen is dat niet langer mogelijk.

Bovendien keerde ook de paars-witte aanhang zich voor de tweede keer in vier dagen vol tegen de Deense coach. "Riemer buiten" weerklonk zelfs al voor de opener van Genk door het stadion.

Zit Brian Riemer zaterdag nog op de bank bij RSC Anderlecht?

Momenteel is er nog geen beslissing genomen. Wordt de knoop morgen pas doorgehakt? Dan is de voorbereidingstijd richting Charleroi héél kort. Al geldt die stelling eigenlijk voor de komende weken én maanden.