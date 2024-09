Genk-speler is bijzonder streng voor zichzelf na overwinning tegen Anderlecht

KRC Genk is momenteel de ploeg in vorm. De Limburgers behaalden tegen Anderlecht hun vijfde opeenvolgende overwinning van het seizoen. Het werd 0-2, al had die score nog verder kunnen uitlopen.

Na de 1 op 6 aan het begin van het seizoen heeft KRC Genk zich helemaal herpakt. De Limburgers hebben de leidersplaats veroverd na winst tegen Anderlecht.

Het werd 0-2 in het Lotto Park, al hadden de bezoekers nog wel meer ballen tegen de netten kunnen trappen. Jarne Steuckers trapte een zwakke strafschop toen het nog 0-0 stond, die Colin Coosemans kon pakken.

"Als een strafschop gepakt wordt, dan is hij niet goed getrapt. Punt. Ik dacht dat de doelman naar de andere kant zou duiken", reageerde hij bij Het Belang van Limburg na afloop.

In de eerste helft kreeg Racing Genk meteen al heel goede kansen. "We hadden onszelf toen al moeten belonen, want het had zeker 0-3 kunnen staan. Na rust hadden we het iets moeilijker door de druk van Anderlecht."

"Door het slechte veld was het moeilijker was om er voetballend uit te komen. Maar uiteindelijk hebben we geen echt grote kansen weggegeven en de match over de streep getrokken. Drie punten, vijftien op vijftien en de leidersplaats: ik denk dat dit alleen maar positieve dingen zijn om mee te nemen naar de volgende wedstrijd tegen Dender", besluit de jonge aanvaller.