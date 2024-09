Hét verschil met RSC Anderlecht? Vincent Kompany breekt alle records ... en krijgt kritiek

Vincent Kompany brak met Bayern München records in de Champions League. En nog was niet iedereen tevreden. Het verschil met zijn periode bij Anderlecht, waar de fans genoten van het spel dat hij bracht en de resultaten niet eens zo belangrijk waren op dat moment?

Het moet gezegd: Bayern München is een absolute topclub in Europa. Na vorig seizoen zijn de spanningen binnen de club enorm hoog geworden, want de vorige jaargang leek het werkelijk nergens naar.

In Europa werden ze vrij snel uitgeschakeld, in de eigen competitie won Bayer Leverkusen de titel met een straatlengte voorsprong. Bayern werd lang alle kanten overklast als het ware.

Vincent Kompany breekt records

Dan gaat het dit seizoen toch meteen veel beter. Vincent Kompany doet er een nieuwe wind waaien en dat resulteert in prima resultaten. In Duitsland begon hij met een zege in de Beker én een prima 9 op 9 in de competitie.

En in het vernieuwd format van de Champions League pakten de Duitsers tegen Dinamo Zagreb ook meteen uit met een absolute recordoverwinning. Negen goals maken in de Champions League? Dat deed nog geen enkel team ooit.

• First team to score 9 goals in one game in #UCL history

• Biggest Bayern win in their #UCL history

• Vincent Kompany gets the biggest result ever by a coach in his #UCL debut pic.twitter.com/l1XuENwEYT — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 17, 2024

Voor Kompany zelf was het een ultiem topdebuut - nooit deed iemand beter. En ook voor Bayern zelf was het een recordwedstrijd, al deden ze in het verleden nog al een paar keer van zich spreken met een aantal topresultaten.

Alleen maar gelukkige gezichten dus in München? Met oog op de kwalificatie voor de top-8 en zo de achtste finales is het doelsaldo misschien wel van belang. Bovendien is de finale van de Champions League dit seizoen in München.

Goretzka zorgt voor donker randje

"We willen de fans zolang mogelijk laten dromen. Maar eerst moeten we wedstrijden winnen en goed voetbal laten zien", aldus Kompany vooraf. Opdracht méér dan volbracht, zou je denken ... Maar niet voor alle supporters.

Sommigen onder hen begonnen na de wedstrijd namelijk gezangen aan te heffen. Niet over de twee tegendoelpunten, maar kritiek op het feit dat Leon Goretzka niet mag meespelen van Vincent Kompany.

Erger nog: ook bij de journalisten was de eerste vraag er eentje ... over Goretzka. Het is niet de eerste keer dat die als een Zwaard van Damocles over Kompany zweeft. Op die manier wordt het wel heel moeilijk. Het verschil met zijn periode bij Anderlecht kan haast niet groter zijn. En het toont ook hoe het eraan toegaat bij een topclub.

Voor Vince The Prince zal het dit jaar dus werken zijn met méér dan alleen de spelers. Ook het teammanagement, het persmanagement én het fanmanagement zal zijn rol spelen. Maar als Der Rekordmeister veel prijzen pakt, zal alles verstommen ...