De spelersgroep van Anderlecht was geschokt: spelers beseffen dat ook zij medeverantwoordelijk zijn

De spelersgroep van Anderlecht was geschokt toen ze deze morgen het nieuws te horen kregen dat Brian Riemer ontslagen was. Ondanks alle kritiek die de Deen kreeg, waren de spelers hem zeker niet beu. Het ontslag kwam er na een interne evaluatie.

Dinsdag werd er op de Raad van Bestuur nog beslist om voor continuïteit te gaan. Maar noch Wouter Vandenhaute, noch Jesper Fredberg wou zijn nek uitsteken voor hun Deense coach. Dat was al een teken aan de wand. Het waren Colin Coosemans en Mats Rits die dinsdag zelf het initiatief namen om hun trainer te komen verdedigen.

Waarom? Omdat de spelers wel nog geloofden het tij te kunnen keren onder Riemer. De oudere spelers beseften ook dat de spelers zelf de oorzaak waren voor de slechte prestaties. Riemer had zijn verantwoordelijkheid, maar dikwijls was het gewoon ook een zaak van de spelers die hun taken niet uitvoerden (of konden uitvoeren).

Op training moest er telkens weer hetzelfde herhaald worden, waardoor er niet op andere zaken kon gefocust worden. Gezamelijk druk zetten was het meest heikele punt. Sommigen waren er fysiek niet toe in staat en dat was de basis van het voetbal dat Riemer wou implementeren.

Uiteraard was het niet goed genoeg en had hij andere opties moeten bekijken. De leiders van de kleedkamer kijken echter ook in eigen boezem. Zo horen we dat Coosemans dikwijls het woord heeft genomen om de spelers op hun taken te wijzen.

Anderlecht heeft nu nood aan een frisse wind. En zonder bemoeienis van Fredberg zelf. Als een coach een ander systeem wil spelen in bepaalde matchen zou hij zich daar niet meer mogen mee bemoeien. Maar of dat in de realiteit ook zo zal uitdraaien... Een sterke persoonlijkheid als nieuwe trainer zou alvast niet misstaan.