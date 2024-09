Vermeeren gebrand om iets te tonen en blikt terug op periode bij Antwerp: "Een droom die uitkwam"

Arthur Vermeeren maakt zich klaar voor de Champions League met RB Leipzig. De wedstrijd tegen Atlético Madrid voelt voor hem als thuiskomen, aangezien hij nog steeds eigendom is van de Spaanse club.

“Ik wil me tonen, ook aan de fans van Atlético,” zegt hij vastberaden. De 19-jarige Belg wordt door Atlético uitgeleend aan Leipzig, dat hem na een aantal wedstrijden verplicht moet aankopen voor 20 miljoen euro. Bij Atlético was zijn speeltijd beperkt door de komst van Engelsman Connor Gallagher.

Vermeeren kwam in zijn halve seizoen bij Atlético slechts 160 minuten in actie, verdeeld over vijf wedstrijden. Toch ziet hij deze periode niet als een mislukking: “Ik heb daar veel geleerd, nieuwe mensen ontmoet. En ik ben er ook als persoon gegroeid,” vertelt hij aan de clubmedia van Leipzig.

De beperkte kansen in Spanje hebben zijn vastberadenheid niet verminderd, en hij is klaar om zich bij Leipzig te bewijzen. Bij Atlético werd Vermeeren goed opgevangen door Axel Witsel, die hem begeleidde, maar het was vooral verdediger Reinildo die hem het meest hielp.

“Hij herinnerde mij er voortdurend aan om positief te blijven, blij te zijn. Daarom zou ik hem graag terugzien. Hopelijk kunnen we na de wedstrijd even praten,” vertelt Vermeeren. Hij kijkt ernaar uit om oude vrienden te ontmoeten en ziet de wedstrijd als een kans om zichzelf opnieuw te bewijzen aan de club en haar supporters.

De Champions League blijft voor Vermeeren een bijzondere ervaring, met name door zijn tijd bij Antwerp, waar hij zelfs de aanvoerdersband droeg in de groepsfase tegen Porto. “Ik herinner me nog de eerste keer dat ik de hymne hoorde. De supporters werden zot en ik keek naar een van mijn ploegmaats naast me. We konden niet anders dan glimlachen. Dat was als een droom die uitkwam,” herinnert hij zich trots.