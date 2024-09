Wouter Vrancken ging plots op stage met... Vincent Kompany : "Gesprekken met hem zijn altijd zeer interessant"

Wouter Vrancken, de hoofdcoach van KAA Gent, heeft twee dagen doorgebracht op een stage bij Bayern München, samen met Vincent Kompany. De coach heeft gesproken over zijn nieuwe ervaringen.

Deze week bracht Wouter Vrancken twee dagen door bij Bayern München, op het trainingscentrum van de club. De coach van KAA Gent was daar samen met Vincent Kompany voor een stage. Vrancken legde alles uit bij de podcast van de club: 'Zonder Zever'.

"Vincent en ik hebben vooral gesproken over tactische en technische zaken met betrekking tot het voetbal. Je ziet de mentaliteit van de hele club en de spelers bij Bayern, en begrijpt hoe je aan de top komt en daar blijft."

"Hij is heel open, de gesprekken met hem zijn altijd zeer interessant. Als je hem tien keer spreekt, is hij zo gepassioneerd over voetbal dat je tien keer iets interessants te horen krijgt om mee te nemen."

De vriendschap tussen Kompany en Vrancken groeit

De relatie tussen Kompany en Vrancken kan verrassend zijn. Maar hoe is die tot stand gekomen? "Onze relatie begon toen ik coach was bij KV Mechelen. We hadden een paar keer tegen elkaar gespeeld en Vincent kwam me vertellen hoe leuk hij Mechelen vond voetballen, daarna begonnen we te praten en het wederzijdse respect groeide alleen maar. Dit alles zonder dat we echt samenwerkten."

Deze week behaalde Bayern de grootste overwinning in hun geschiedenis in de Champions League door met 9-2 te winnen van Dinamo Zagreb. "Ik heb niets te maken met dat succes", lacht Vrancken. "Het is leuk om te zien dat zijn spelers helemaal mee zijn in zijn verhaal, zo kan je bergen verzetten. Het moet ook ons doel zijn om hard te werken en hetzelfde verhaal te schrijven, zo kunnen er mooie dingen gebeuren", concludeerde Wouter Vrancken.