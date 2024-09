"Het was alsof we thuis speelden": Pocognoli trots op zijn spelers na gelijkspel tegen Standard, al ziet hij nog wel één serieus probleem

Union SG kon voor de vierde wedstrijd op rij niet scoren, maar wist wel een punt mee te nemen naar Brussel door het 0-0 gelijkspel tegen Standard. Coach Sébastien Pocognoli blijft optimistisch.

Sébastien Pocognoli, voormalig speler van Standard, was vrijdag terug op Sclessin als coach van Union Saint-Gilloise. Beide teams slaagden er niet in om te scoren, dus eindigde de wedstrijd op 0-0.

Pocognoli is trots op zijn team. "Natuurlijk is er teleurstelling, maar ik ben ook trots op de spelers. Ze hebben alles gegeven en een goede wedstrijd gespeeld", verklaarde hij na de wedstrijd.

"We hebben gedomineerd, het was alsof we thuis speelden. Het enige probleem is dat we niet hebben kunnen scoren", gaat hij verder. Dat is ondertussen wel een probleem aan het worden. Al vier wedstrijden op rij kon Union geen doelpunt maken.

Maar de coach blijft echter optimistisch: "We konden gewoonweg niet scoren. De bal die net naast ging, symboliseert ons seizoensbegin. Maar ik ben ervan overtuigd dat we op de goede weg zijn."

Na deze wedstrijd blijft Union Saint-Gilloise op de 11e plaats in het klassement staan, terwijl Standard op de 5e plaats staat, in afwachting van de resultaten van de andere teams.