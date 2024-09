Johan Boskamp keihard voor Jesper Fredberg: "Dan ben je niet goed wijs"

Johan Boskamp heeft een uitgesproken mening. De voormalige succescoach van Anderlecht was niet verrast toen Brian Riemer aan de deur gezet werd, maar begrijpt niet dat zijn Deense baas niet moest volgen.

Boskamp vindt Fredberg immers evengoed verantwoordelijk voor de huidige situatie. "Waar ik wel van opkijk, is dat die gozer van een Fredberg wel op zijn stoeltje mag blijven zitten. Hij draagt toch net zoveel verantwoordelijkheid als Riemer?", vraagt de analist in HBvL.

"Misschien zelfs meer. Had hij nou echt gedacht dat hij Christian Eriksen naar Anderlecht kon halen? Dan ben je niet goed wijs. En toch blijft hij buiten schot. Dat vind ik dan weer niet eerlijk ten opzichte van Riemer.”

De positie van Riemer was echter onhoudbaar. De fans hadden zich volledig tegen hem gekeerd. “Dat had ie vooral aan zichzelf te danken. Ik blijf erbij dat Anderlecht vorig seizoen de titel cadeau heeft gedaan aan Club Brugge. Die laatste thuismatch tegen Club was een schande. Een trauma voor de supporters. Zoiets blijft hangen.”

Boskamp schuift één naam nadrukkelijk naar voor als opvolger. "Nou, ik zou Mark van Bommel een voortreffelijke keuze vinden. In zijn twee jaar bij Antwerp heeft hij toch iets unieks neergezet."

"Het is ook een man met veel persoonlijkheid. Geloof mij, Mark gaat zich geen dingen laten influisteren door Fredberg met dat belachelijke oortje. Wat Fink doet bij Genk, kan Van Bommel ook met Anderlecht. Een ploeg onmiddellijk naar zijn hand zetten."