Pär Zetterberg geeft gouden raad aan RSC Anderlecht om er op korte termijn weer bovenop te geraken

RSC Anderlecht zette vorig seizoen een grote stap vooruit. Dit seizoen viel de evolutie weer stil, waarna Brian Riemer ontslagen werd.

Vorig jaar deed RSC Anderlecht het ontzettend goed in de Jupiler Pro League. Het had eigenlijk zomaar kampioen kunnen worden, in de plaats van Club Brugge.

Dat zat de fans duidelijk nog hoog en ondanks het feit dat paarswit de nodige punten pakte en tot dinsdag nog niet verloren had was de kritiek op trainer Brian Riemer gigantisch groot.

De nederlaag tegen KRC Genk werd hem uiteindelijk fataal. Op korte termijn moet er veel gebeuren voor RSC Anderlecht, wil de ploeg goed voetbal en resultaten combineren.

“Het Anderlecht-DNA hoort je spiegel te zijn. Binnen dat Anderlecht-DNA moet elke speler op elke positie aan een aantal voorwaarden voldoen”, vertelt ex-Anderlechtspeler Pär Zetterberg aan Het Laatste Nieuws.

“Eenmaal je de speler hebt gevonden die aan zo'n profiel voldoet, ga dan niet roepen: 'Ja, maar hij kan niet lopen, hij heeft geen duelkracht...' Da's allemaal trainbaar. Zorg dat je spelers haalt die op elke positie puur naar voetbalkwaliteiten voldoen aan de norm voor een Anderlecht-voetballer.”

Zo kan er aan een elftal gebouwd worden. Hetzelfde geldt ook voor de nieuwe trainer. “Hij moet offensief denken, risico's durven nemen, en vooral: hij moet liever met 4-3 winnen dan met 2-1. Dát is Anderlecht.”