Analist ziet de redenen waarom Club Brugge ineens 7 goals in 2 wedstrijden incasseerde: "Dat draag je mee"

De verdediging van Club Brugge werd eerst geroemd, maar incasseerde nu zeven goals in twee wedstrijden. Voor Yves Vanderhaeghe heeft dat alles te maken met concentratie.

Zondag tegen KAA Gent was het pijnlijk om zien. Behalve Seys gingen alle verdedigers in de fout qua positiespel en inschatten van het gevaar.

Yves Vanderhaeghe benadrukt dat de verdediging scherp moet blijven, ook wanneer aanvallers kansen missen: "Het is niet omdat de offensieve spelers de kansen missen, dat er plots laksheid mag optreden. Zolang het 0-0 staat, moet je honderd procent scherp zijn", zegt hij in HLN.

Club Brugge kreeg kansen om in beide wedstrijden vroeg op voorsprong te komen, maar door gemiste kansen nam de druk op de verdediging toe. Hugo Broos stelt dat dit mentaal zwaar is voor een verdediger: "Onbewust is dat toch een mentale tik."

"Je ziet dat ze kansen missen en denkt: 'Nu mag er geen bal binnengaan.' Als je er dan twee tegen krijgt, draag je dat toch mee." Hij voegt toe dat de wedstrijd anders zou zijn verlopen als Brugge op voorsprong had gestaan.

Vanderhaeghe wijst ook op de moeilijke overgang van Champions League-wedstrijden naar de Jupiler Pro League, iets waar Club Brugge vaker mee worstelt. Hoewel de inzet er was, ontbrak de concentratie achterin: "Bij Club was dat achterin niet het geval. Eén op één werden ze zomaar voorbijgelopen. Ze weken teveel - wat dat betreft kon de ganse ploeg beter doen."