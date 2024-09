Met dank aan Vincent Kompany? RSC Anderlecht troeft Westerlo, Standard en de rest af

De toekomst is aan de jeugd. Dat was de voorbije jaren - zeker ten tijde van Vincent Kompany - vaak het devies bij RSC Anderlecht. Het zorgt er nu alvast voor dat paars-wit in een interessante statistiek helemaal bovenaan staat.

Het internationaal onderzoeksbureau CIES heeft gekeken hoeveel speelminuten spelers onder de 21 jaar kregen de voorbije drie jaren. De data zijn genotuleerd van september 2021 tot september 2024, over 58 competities heen.

Het Deense Nordsjælland (40,7% van de minuten door U21's) en Olympic uit Oezbekistan (39,9%) completeren het podium in de 58 geanalyseerde competities, vóór het Slowaakse MŠK Žilina en het Oostenrijkse RB Salzburg.

Mooie cijfers voor Barcelona bij de topploegen

Op het niveau van de Europese top vijf overtreft Barcelona de Fransen van Olympique Lyonnais (20,7%). Buiten Europa lopen de Uruguayanen van Defensor SC (23,9%) voor op de Colombianen Fortaleza CEIF (22,8%) en Envigado (22,5%).

In het onderzoek van het CIES werd ook gekeken hoeveel U21-spelers werden ingezete. Zowel eigen jeugd als 'geïmporteerde' jongelingen werden daarbij bekeken.

Belgische ranglijst: Anderlecht bovenaan

Vanuit dit laatste perspectief staan ​​in de top drie het Zwitserse FC Basel (24 buitenlandse U21-spelers), het Oostenrijkse RB Salzburg (22) en opnieuw het Deense Nordsjælland (21). Parma voert de ranglijst aan voor de big-5 (16 spelers), terwijl Al-Wasl FC uit de Verenigde Arabische Emiraten bovenaan de ranglijst staat onder de niet-Europese clubs (13).

Maar we kijken natuurlijk ook graag eens apart naar België. Daar is het RSC Anderlecht dat met 24,1% van de speeltijd ver voorloopt op de andere ploegen. In youth we trust is dus geen loze zin gebleken de voorbije drie jaar.

Westerlo en Standard vervolledigen het podium, voor Club Brugge. Helemaal onderaan vinden we Dender, Union SG, Mechelen, OH Leuven, KAA Gent en Beerschot. Zij gaven zelfs geen tien procent van de speeltijd aan jongelingen onder de 21 jaar.

Qua aantal ingezette spelers zijn het Westerlo en Standard die met 25 spelers het beste doen, voor Anderlecht en Cercle Brugge met 22 spelers. De rest volgt op ruimere afstand van de topploegen wat deze statistiek betreft.

Kompany-effect?

Dit seizoen werden er al flink wat vragen gesteld over de paraatheid van RSC Anderlecht. Bovendien stellen ze momenteel zelfs een van de oudere ploegen op van alle teams uit de Jupiler Pro League.

Dat was in de tijd van Vincent Kompany dan toch anders. Hij koos volop voor de jeugd en gaf vele jonkies een kans, waardoor ze veel minuten kregen. Ondertussen heeft Vince The Prince carrière gemaakt en zit hij al bij de Duitse topclub Bayern München.