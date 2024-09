Royal Antwerp FC heeft één moment nodig: "Voor play-off 1 en Europees ticket"

Royal Antwerp FC begon moeizaam aan de competitie. Ondertussen lijkt de ploeg stilaan op toerental te komen.

Royal Antwerp FC moest deze zomer noodgedwongen voorzichtig zijn met de centen voor transfers, terwijl dat de voorbije jaren toch helemaal anders was.

“Antwerp staat voor de uitdaging om als club los te komen van de financiële inbreng van suikervader Paul Gheysens”, zegt Marc Degryse in de voetbalgids van Het Laatste Nieuws.

Voorzitter Paul Gheysens wil zien dat zijn club ook zonder de inbreng van extra centen de nodige resultaten kan neerzetten zoals het de voorbije jaren.

The Great Old moest deze zomer stevig verkopen en haalde uiteindelijk pionnen als Praet, Chery en Odoi die eigenlijk al over hun piek heen zijn. Er is dan ook één iets nodig om weer een stap vooruit te zetten.

“Ik kijk uit naar de terugkeer van Marc Overmars later dit jaar”, gaat Degryse verder. “Kan hij de club de nodige schwung bezorgen om in play-off 1 te eindigen en om eventueel een Europees ticket af te dwingen?”