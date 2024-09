OFFICIEEL: Antwerp trekt opnieuw de kaart van de jeugd en supporters zullen onthulling Kindermans graag horen

Antwerp is de laatste jaren ook de club geweest van het kiezen voor de jeugd, naast de forse financiële inspanningen die geleverd zijn. Dat mag niet vergeten worden en die lijn wordt ook doorgetrokken.

Antwerp kondigt immers trots aan dat de 17-jarige Mathijs Gielkens zijn handtekening gezet heeft onder een eerste profcontract. Als Gielkens ooit kan doorstromen naar de eerste ploeg, zou hij dat doen als volwaardig jeugdproduct. Er zijn nog enkele stappen te zetten om dat waar te maken, maar met dit contract toont Antwerp wel dat het in hem gelooft.

Mooie woorden van Jean Kindermans

De linksachter poseert op sociale media met het shirt van Antwerp om zijn contract te vieren en jeugdirecteur Jean Kindermans weet ook een aantal dingen over hem te zeggen. "De jonge linksvoetige verdediger, die ook over aanvallende impulsen en een zeer goede voorzet beschikt, werd begin dit seizoen van de U18 naar de Young Reds overgeheveld en doet het daar uitstekend."

Gielkens draait nu toch al enkele jaren mee in de Antwerp-familie. Wat vooral veelbelovend is voor de toekomst en wat de supporters graag zullen horen, is dat hij weet wat het inhoudt om een Antwerp-speler te zijn. "Mathijs speelt sinds de U8 voor RAFC en wordt door de coaches van de RAFC Academy bestempeld als een overlever met het échte RAFC-DNA."

Over het juiste DNA beschikken is misschien wel één van de meest belangrijke zaken om het als speler te kunnen maken bij een club als Antwerp. Gielkens zal zich nu uiteraard focussen op het verderzetten van zijn ontwikkeling bij de Young Reds. We zullen zien of hij bij de trainingskampen van de eerste ploeg ook al eens opduikt.

Voorbeelden genoeg bij Antwerp

Hij heeft alleszins al enkele voorbeelden waar hij kan naar opkijken, want de laatste jaren hebben meerdere Antwerp-talenten enorme progressie gemaakt.