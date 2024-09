Peter Vandenbempt spreekt klare taal: 'Hij is de beste Belgische doelman aller tijden en dit is het bewijs'

Recentelijk is er weer een discussie aangewakkerd over wie de grootste Belgische doelman aller tijden is. Actieve doelmannen zoals Courtois en Mignolet buiten beschouwing.

Om onze roemrijke geschiedenis te eren, lanceert de Pro League een Hall of Fame. Samen met de voetbalclubs, mediapartners en fans gaan ze op zoek naar de 10 grootste voetbaliconen sinds het ontstaan van de Pro League in 1974.

Onder de genomineerden bevinden zich twee van de grootste Belgische doelmannen aller tijden: Jean-Marie Pfaff en Michel Preud'homme. De discussie over wie nu de beste Belgische doelman is, werd in gang gestoken door Peter Vandenbempt tijdens een special van MIDMID over de Hall of Fame die later dit jaar bekend wordt gemaakt.

Een belangrijke opmerking kwam van Peter Vandenbempt, die in de MIDMID-podcast stelde dat "Michel Preud'homme behoort tot de tien grootste voetbaliconen sinds de oprichting van de Pro League in 1974." Volgens hem verdient Preud'homme dan ook absoluut een plek in de Hall of Fame.

Tijdens het gesprek werd dieper ingegaan op de kwaliteiten van zowel Preud'homme als Pfaff. Hoewel beide keepers op hoog niveau presteerden, werd er een duidelijke voorkeur voor Preud'homme geuit.

“Ik vond Michel Preud'homme wel een betere doelman”, zei Vandenbempt. Dit werd gevolgd door een debat over hun vaardigheden, waarbij hij opmerkte dat Preud'homme "betere voeten" had en "atletischer" was gebouwd.

De analist haalde ook een lijst van Bleacher Report naar boven, waarin Preud'homme op nummer zes werd geplaatst als een van de grootste doelmannen aller tijden. Dit terwijl Pfaff op nummer 35 stond. "Michel Preud'homme stond voor Oliver Kaan en Iker Casillas”, merkte de analist op.