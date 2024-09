Plots zorgen voor Dirk Kuyt, vlak voor Antwerpse derby: opvallende afwezige op training waardoor voormalige Antwerp-speler waarschijnlijk in de basis komt bij Beerschot

Beerschot trainde zaterdag voor de fans op het Kiel. Opvallende afwezige op de training was doelman Nick Shinton.

Afgelopen weekend werd hij tegen STVV nog 'Man of the Match', maar nu is er geen spoor meer te bekennen van doelman Nick Shinton bij Beerschot. Volgens Gazet van Antwerpen was hij niet op de training van zaterdag.

Hij stond de laatste twee wedstrijden in doel bij Beerschot en deed het zeker niet slecht. De reden van zijn afwezigheid is nog niet bekend.

Maar daardoor lijkt het dus meer dan waarschijnlijk dat Davor Matijas weer in doel komt te staan bij Beerschot. De keeper mocht ook al tussen de palen staan tijdens de eerste zes wedstrijden van het seizoen.

Zo zou hij uitgerekend tegen zijn ex-ploeg zijn comeback kunnen maken. Matijas speelde van januari 2020 tot de zomer van 2022 bij Antwerp.

Hij stond slechts één keer in doel bij The Great Old. Zijn contract werd er niet verlengd, waardoor Beerschot zijn kans greep.