🎥 Belgen schitteren in de MLS, maar er is maar één iemand de GOAT

Dit weekend lieten twee Belgische spitsen hun stempel drukken in de Major League Soccer.

Christian Benteke blijft een productieve seizoen beleven bij DC United. Dit weekend scoorde hij een twee doelpunten dat zijn status als topscorer van de MLS alleen maar verder verstevigt.

De wedstrijd begon goed voor DC United, met Benteke die de score opende na een halfuur spelen. Echter, de tweede helft bleek lastig voor zijn team dat zelfs 1-2 achter kwam tegen Colombus. Ondanks deze lastige situatie kwam Benteke in de slotfase van de wedstrijd opzetten. In de 81ste minuut scoorde hij een cruciaal doelpunt, waardoor DC United een waardevol punt kon binnenhalen in de strijd om de play-offs.

Benteke brace! ✌️



His league-leading 21st goal of the year ties it for D.C. pic.twitter.com/cwsegmqu0u — Major League Soccer (@MLS) September 29, 2024

Ook Dante Vanzeir schitterde door zijn vierde doelpunt van het seizoen te scoren. Na zijn goal tegen Atlanta vorige week vond hij ook dit weekend het net, waarmee hij de achterstand van New York Red Bulls verkleinde tijdens een derby tegen New York City FC. Helaas leed zijn team een zware 1-5 nederlaag.

New York Red Bulls cut the visitors lead in half! pic.twitter.com/MZkXQzefhs — Major League Soccer (@MLS) September 29, 2024

Ondanks deze nederlaag staat New York Red Bulls op de zesde plaats in de rangschikking met 44 punten en is het team al verzekerd van een plek in de Amerikaanse play-offs.

Messi

In dezelfde speelronde maakte Lionel Messi ook zijn doelpuntje voor Inter Miami. In zijn zestiende MLS-wedstrijd vond de Argentijn de netten voor de vijftiende keer. Messi scoorde in de met een fraai schot van buiten de zestien, waarmee hij de 1-1-eindstand op het bord zette in de thuiswedstrijd tegen Charlotte.