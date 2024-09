Ivan Leko reageert op kritiek en verwijst naar Italiaanse topclub

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Aan het begin van dit seizoen kreeg Standard veel kritiek vanwege hun 'te defensieve' speelstijl. Tegen Westerlo kozen de Rouches ervoor om offensiever te spelen, maar dit leidde tot een nederlaag.

Leko feliciteerde Simons en zijn team, dat volgens hem de wedstrijd won door een sterke organisatie en slimme overgangen. Hij merkte op dat Westerlo de punten veroverde die ze in eerdere wedstrijden tegen Antwerp en Anderlecht niet hadden gekregen.

Volgens Leko verdiende zijn team het niet om te verliezen. Hij gaf aan dat Standard vrij goed speelde, met veel gevaarlijke situaties.

Standard worstelt al het hele seizoen met het vinden van aanvallende oplossingen, en tegen Westerlo speelde het team met veel druk op de verdediging. Helaas resulteerde dit in een snelle tegenaanval van Westerlo, die leidde tot het eerste doelpunt. Leko suggereerde dat de kritiek op het spel van zijn team heeft bijgedragen om offensiever te spelen.

De coach benadrukte dat het belangrijkste doel van het team is om wedstrijden te winnen en zich te verbeteren, in plaats van zich alleen te richten op esthetisch aantrekkelijk voetbal. Hij gaf aan dat geen enkele coach in Europa begint met de intentie om alleen maar defensief te spelen.

In zijn persconferentie verwees Leko naar Inter, dat met succes kampioen werd door defensief te spelen.