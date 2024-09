Johan Boskamp ziet waar het probleem zit bij Standard: "Waardeloos, daar zit geen greintje creativiteit in"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Standard heeft gisteren met 1-2 verloren van Westerlo. Ondanks het verlies hield trainer Ivan Leko een positieve houding aan en vond hij dat zijn spelers meer verdienden dan de uiteindelijke score.

Johan Boskamp, die de wedstrijd bijwoonde, merkte op dat er “geen greintje creativiteit” op het middenveld aanwezig was. “Hun middenveld is waardeloos. Daar zit geen greintje creativiteit in", zie hij tegenover Het Nieuwsblad.

Leko erkende dat het combineren van een sterke defensieve organisatie met dominant voetbal voorlopig een grote uitdaging blijft. Hij gaf aan dat het team moeite had om het aanvallende spel te verbeteren zonder de defensieve stabiliteit te verliezen.

De coach wees erop dat als ze zich te veel richten op aanvallend voetbal, ze gemakkelijk tegendoelpunten incasseren. Tot nu toe is het team niet in staat gebleken om wedstrijden te winnen als ze meer dan één doelpunt tegen krijgen.

Desondanks blijft de coach van Standard hoopvol. Hij vond niet dat zijn spelers slecht hadden gepresteerd en benadrukte dat ze gevaarlijk waren op stilstaande fases.

Standard staat momenteel achtste met twaalf punten. Volgende week is er de clasico tegen Anderlecht.