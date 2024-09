Peter Maes ziet het somber in voor JPL-club: "Te weinig kwaliteit voor 1A, zo simpel is het"

Zondagmiddag wordt de Antwerpse derby gespeeld op de Bosuil. Beerschot zal voor zijn eerste overwinning van het seizoen gaan, al ziet Peter Maes het heel somber in voor de Kielse Ratten.

Peter Maes doet het momenteel goed bij Willem II in Nederland. Voor hij daar aan de slag ging, was hij in 2021 een korte periode coach bij Beerschot.

Hij geeft de Kielse Ratten weinig kans voor de derby. "Ze zijn kansloos op Antwerp, vrees ik. Al blijft het voetbal", begint de coach bij De Zondag.

"Ik werd ontslagen na 1 op 21, Kuyt staat op 1 op 24, hij heeft het alvast langer volgehouden dan ik. Maar het wordt vechten tegen de bierkaai, vrees ik", gaat hij verder. Hij ziet dat het probleem ligt bij de kern.

"Te weinig kwaliteit voor 1A, zo simpel is het. Het is zo jammer voor zo’n mooie club met zo’n geweldige achterban die de club altijd is blijven steunen. Er is evenwel nooit continuïteit en stabiliteit geweest."

"Anderzijds hebben ze de afgelopen jaren alles overleefd, zelfs Eerste Provinciale. Maar dan alleen door hun achterban. Dat zal ook nu wel gebeuren. Alleen moeten we hopen dat hun reactie binnen de perken blijft", besluit hij.