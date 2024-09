Nog een voorbeeld van hoe de Anderlecht-kern verkeerd is samengesteld: niveau sleutelspeler is onvoldoende, nergens opties te vinden

Dender was een zoveelste keer het bewijs dat Anderlecht offensief te weinig wapens heeft. David Hubert had wel het juiste idee om met twee spitsen te gaan spelen, maar geen van beiden kan voorlopig overtuigen. Vooral Luis Vazquez begint een probleem te worden.

Iedereen weet intussen wel hoe Anderlecht gaat spelen. Hubert zorgde zaterdag voor de verrassing door een halfuur met zowel Dolberg als Vazquez tussen de lijnen te gaan staan. Daar vloeiden ook een viertal grote kansen uit voort, waar Vazquez er drie van de nek omwrong.

Titularis? Dat zien we niet gebeuren

De Argentijn, die Anderlecht een slordige 4,5 miljoen euro kostte, blijft maar in het sukkelstraatje. Vorig seizoen leek hij na een heel aarzelende start in zijn ritme te komen, maar dat doofde ook heel snel uit. Brian Riemer sprak - het zal u niet verrassen - steeds lovend over hem en beweerde dat Anderlecht voor jaren vertrokken was eens hij eerste spits zou worden.

De 23-jarige heeft nog een contract tot 2028, maar we zien hem niet binnen afzienbare tijd uitgroeien tot een onbetwiste titularis. Vazquez heeft lang nodig gehad om de basis van het Engels onder de knie te krijgen en een conversatie met hem voeren is nog steeds niet makkelijk, ook niet voor zijn ploegmaats.

Er zijn wel een aantal spelers die Spaans spreken, zoals Angulo en Coosemans, maar het maakt zijn intergratie er niet makkelijker op. Daarnaast is nu ook duidelijk dat Vazquez een spits is die het moet hebben van vertrouwen en ballen in de box. Twee zaken die momenteel bij paars-wit niet in overvloed aanwezig zijn.

Die voorzet van Sardella zaterdagavond had hij in goeie vorm wel afgewerkt met het hoofd. Die kansen die hij met de voet moest binnen trappen... daar hebben we onze twijfels over. Sowieso is Vazquez niet de spits die de fans gaat bekoren. Daarvoor is hij te houterig en technisch te weinig onderlegd.

Een topclub met twee spitsen? Euvrard had meer opties

Maar aangezien er maar twee echte spitsen in de kern zitten, zijn de opties niet onbeperkt. Als David Hubert werkelijk overweegt om eens te starten met twee spitsen heeft hij niemand meer op de bank zitten. Of ja, dan moet hij Mario Stroeykens uit de basis halen. Dolberg rendeert immers beter achter Vazquez.

Robbie Ure en Keisuke Goto zijn bij de RSCA Futures nu ook niet meteen stevig op dreef. Het toont aan dat de kern niet juist is samengesteld en dat mag Jesper Fredberg zich toch aanwrijven. Een topclub met twee centrumspitsen... Vincent Euvrard had zaterdag verdorie meer mogelijkheden, zoals quasi elke Belgische ploeg.

Naast een creatieve middenvelder zou er in januari dus best ook financiële ruimte gemaakt worden voor een extra aanvaller. Anderlecht gaat zich nog een paar keer in de voet schieten. En wat als er iets met Dolberg gebeurt? Die heeft ook nog niet veel gescoord, maar dat valt hem niet echt te verwijten.