Van Chelsea naar STVV: Mathias Delorge met bijzonder gevoel naar het weekend

Zondagavond speelt KAA Gent tegen STVV. Voor Mathias Delorge wordt het een bijzondere avond, tegen zijn ex-ploeg.

KAA Gent speelde donderdagavond nog in Londen voor de Conference League tegen Chelsea. Er werd met 4-2 verloren, maar de prestatie was goed. Een droom voor elke voetballer ook om dit soort wedstrijden te mogen spelen.

“Absoluut”, klinkt het meteen bij Mathias Delorge op de website van de Buffalo’s. “Het is mooi om dit dan ook te mogen meemaken. Nu heb ik toch mogen proeven van het allerhoogste niveau ter wereld. Het smaakt wel naar meer, maar nuchter blijven is de boodschap.”

Bij KAA Gent ging de hele ploeg er vol voor. Een prestatie die voor herhaling vatbaar is. “Angst heb ik amper gezien. We moeten onszelf altijd laten zien en niet verstoppen – dat was hier erg belangrijk en die lijn moeten we doortrekken in de competitie.”

Want de realiteit is er meteen, zondag al tegen STVV, de ex-ploeg van Delorge. “Iets bijzonder is dat niet, een wedstrijd gelijk alle andere”, komt er met een kamerbrede glimlach uit.

“Natuurlijk doet het wel iets. Het is sowieso een speciale match, maar dat mag ik op het veld niet in mijn hoofd steken, we willen gewoon te winnen. Het gaat wel heel fijn zijn om iedereen terug te zien.”