Waarom Anderlecht-fans David Hubert willen houden als T1: vertrouwen in bestuur is heel klein en vrees heel groot

Veel supporters van Anderlecht menen dat de interim voor de jobtitel van David Hubert zou moeten geschrapt worden. Dat is echter (nog steeds) niet het plan van Anderlecht. En misschien maar goed ook.

Uiteraard begrijpen we van waar dit komt. Hubert verricht momenteel schitterend werk als hoofdtrainer van paars-wit. Er zijn meer offensieve patronen te zien, hij toont zich een uitstekend people manager en hij heeft lef. Allemaal vereisten die gesteld worden bij de keuze van een nieuwe coach.

Hubert geeft fans hoop

Hubert heeft heel veel potentieel als trainer, maar hij zit ook in een situatie waar hij niets te verliezen had. Het voetbal was slecht en niemand verwachtte van hem dat hij onmiddellijk alles zou oplossen. De lat lag vrij laag nadat Brian Riemer er absoluut geen offensieve patronen in kreeg.

Hubert geeft de fans weer hoop op betere tijden en laat zien dat er meer kwaliteit in de kern zit dan de algemene perceptie deed uitschijnen. Dat hij Tristan Degreef volop zijn kans geeft, maakt hem natuurlijk nog populairder. Trainers die Neerpede-boys lanceren krijgen altijd wat meer krediet.

Geen Veldman-verhaal

Maar Anderlecht is nog steeds op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Waarom? Omdat ze Hubert niet willen verbranden. Ze zien op de hoogste echelons ook wel dat hij alles in huis heeft om hoofdtrainer te worden, maar ze willen geen nieuw Robin Veldman-verhaal.

De Nederlander deed schitterend werk bij de beloften, maar moest ook ad interim overnemen toen Felice Mazzu ontslagen werd. Toen Riemer kwam, werd Veldman zijn assistent, maar hij kon zich niet vinden in die rol. Bij Anderlecht zoeken ze een trainer waar Hubert onder kan rijpen, want het is nog steeds de bedoeling dat hij bij de A-kern blijft.

Maar dat is ook de vrees van de Anderlecht-supporters. Zij hebben weinig vertrouwen dat het bestuur een coach gaat vinden die de waarden en het DNA van Anderlecht gaat uitdragen. En dat terwijl Hubert dat momenteel wel doet. Als we nu een poll zouden doen onder de Anderlecht-fans gaat de meerderheid stemmen om Hubert te laten aanblijven.

Maar wat als - en ja, dat kan niemand voorzien - het verkeerd uitdraait straks? Hubert terugzetten naar de U18 is geen optie meer. En aangezien het geloof in hem groot is, willen ze hem de tijd geven zodat hij er zeker klaar voor is. Ook om enkele jaren als hoofdcoach mee te draaien.