David Hubert denkt geen extra hulp nodig te hebben, ondanks plan bestuur: "De dynamiek is goed"

David Hubert heeft een jonge staf rond zich bij Anderlecht. Het bestuur heeft het plan om daar nog een ervaren pion bij te zetten, maar als het van Hubert afhangt, hoeft dat niet.

Hubert was daar heel duidelijk over op zijn persconferentie deze namiddag. "Nee, dat is niet de bedoeling", zei de nieuwe coach van paars-wit. "Het is duidelijk: we hebben een bepaalde dynamiek binnen de staf en geraken steeds meer en meer op elkaar ingespeeld."

Van hogeraf was er het plan om een man die als klankbord kon dienen toe te voegen. "We willen verder bouwen op wat we nu al ontwikkeld hebben", counterde Hubert. "De rol en de verantwoordelijk van iedereen nog beter definiëren om verdere stappen te zetten."

Hubert wil duidelijk zijn eigen weg gaan. Hij heeft ook al veel gestolen met zijn ogen tijdens zijn carrière. "Ik heb veel coaches gehad. De meeste matchen speelde ik onder Frank Vercauteren en ik kijk wel op naar hem."

"Naar welke trainers ik opkijk? Ik heb er een aantal gehad. Vercauteren is zeker iemand waar ik veel van heb geleerd. Maar ik sta altijd open voor nieuwe, innovatieve zaken. Dat is belangrijk om het sterk evoluerende voetbal te kunnen blijven volgen."

Hubert zijn plan is simpel: zo hard mogelijk werken om vooruitgang te blijven boeken. "Mijn werk is nu: voorzetten waar we mee begonnen zijn. De individuen en het geheel verbeteren."