David Hubert legt zijn plan uit om Anderlecht "naar het hoogste te duwen": "Dat is mijn belangrijkste doel"

David Hubert is hoofdtrainer geworden van Anderlecht. Als u dacht dat hij nu een heel ander discours ging geven dan ervoor zult u bedrogen uitkomen. Hubert is enorm rechtlijnig. Het doet het beste verhopen voor zijn toekomst bij Anderlecht.

"Het enige wat veranderd is, zijn twee kleine woorden: mijn titel", zei hij met een grijns. "Ik weet niet waarom dat iets zou moeten veranderen. Er is nu wel duidelijkheid", aldus de man die zijn trainerscarrière met lichtsnelheid ziet gelanceerd worden.

"Het is een proces dat al jaren aan de gang is, maar dat de laatste drie weken enorm is versneld." Twijfel was er dan ook niet toen de kans zich aanbood. "Dan kom je na een interimperiode tot bepaalde vaststellingen en krijg je het gevoel dat het moment al is aangebroken."

Er is geen moment twijfel geweest over wat ik moest doen

Over zijn eigen twijfels zegt Hubert dat die er nooit zijn geweest. "Er zijn geen twijfels geweest. Ik heb gewoon gedaan wat er van me gevraagd werd. Toen ze me vroegen of ik interesse had om definitief aangesteld te worden, hebben we aan tafel gezeten en er was geen moment van twijfel over wat ik moest doen. Ik wilde doorgaan."

Hubert ziet zijn toekomst met veel vertrouwen tegemoet en haalt inspiratie uit de manier waarop hij zich snel heeft ontwikkeld. Dat mannen als Ryan Mason genoemd werden, sloeg hem niet uit zijn lood. "Ik kijk niet naar wie de andere kandidaten waren."

"Dat had geen invloed op mij. Ik ben sowieso fier op wat ik tot nu toe heb bereikt. Ik ben introspectief geweest om te evalueren hoe ik ben geëvolueerd, en ik heb geleerd dat ik de dingen heel snel leer. Ik kijk enthousiast naar wat de toekomst voor mij brengt."

De buitenwereld kan ik niet controleren, maar ik wil altijd in de spiegel kunnen kijken

De afgelopen drie weken stonden ook voor Hubert onder druk. "Die druk leg je jezelf op. Ik ben heel veeleisend voor mezelf en verwacht dat ook van anderen naar mij toe. Hoe de buitenwereld ernaar kijkt, kan ik niet controleren, maar het belangrijkste is dat ik altijd in de spiegel kan kijken."

"Wat de ploeg betreft, wil ik constante evolutie zien. Als je individuen beter maakt, maak je de ploeg beter. Dat is mijn grootste doel: nog meer in detail werken aan de volgende stap."

Maar wat kan hij bereiken met dit Anderlecht? "Ik ben altijd op zoek naar succes, het hoogste bereiken met het potentieel dat we hebben. Voor mij is het belangrijkste om te focussen op het proces, het resultaat is een logisch gevolg daarvan. Het hoogste in België is de play-offs halen en daar tot het uiterste gaan. Maar daar ben ik nu niet mee bezig. Vandaag en morgen, dat is belangrijk nu."