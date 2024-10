Supporters Antwerp boycotten OH Leuven: "Geen euro!"

Het is ruzie tussen OH Leuven en de supporters van Royal Antwerp FC. De fans in Antwerp mogen namelijk geen banners meenemen naar Den Dreef en daar zijn ze het niet mee eens.

De supporters van Royal Antwerp gaan voor alle duidelijkheid wel degelijk naar OH Leuven, want niet gaan zou de club schaden. En ze willen hun spelers wel degelijk gaan steunen in het King Power @ Den Dreef.

Banners aan de basis

Toch zal Antwerp de Leuvenaars boycotten. Zo gaan ze geen euro uitgeven in de bar van OH Leuven, maar wel eigen bier drinken op de parking. Het wordt dus Jupiler in plaats van Stella.

“De uiting van onze clubkleuren en passie voor The Great Old is voor ons een basisrecht. Wij hebben dan ook collectief opgeroepen tot een bar-boycot", aldus de Federatie van Antwerp Supportersclubs (FASC) tegen Het Laatste Nieuws.

Bar-boycot

“Er zal tijdens de wedstrijd geen euro aan ons verdiend worden. Als OHL ons sportief wil raken, raken wij hen in hun zak." Op de parking zullen er 1000 extra pinten Jupiler worden voorzien voor de supporters.

"Dit is geen deftige oplossing. Banners mogen dan wel, maar we moeten ze afgeven aan de stewards? We zijn geen kleine kinderen. We hebben contact gehad met Toby Alderweireld, om uit te leggen waarom we er tijdens de opwarming niet zullen zijn. Hij snapte het."