Komt Jean Butez nog in actie voor Antwerp? Jonas De Roeck is overduidelijk

Jean Butez mikte deze zomer op een vertrek bij Royal Antwerp FC. De gewenste transfer kwam er echter niet.

Jean Butez wou deze zomer door de grote poort vertrekken bij Royal Antwerp FC, maar dat lukte helaas niet. Hij bleef hopen op een transfer, waardoor Senne Lammens in doel kwam te staan bij The Great Old.

Toch is het goed mogelijk dat Butez dit seizoen nog in actie komt, zo vertelt trainer Jonas De Roeck aan Gazet van Antwerpen. “Als er niets gebeurt qua blessures ( klopt op tafel ) zal Jean Butez in de bekerwedstrijden - om te beginnen tegen Deinze ( 31 oktober, red .) - in doel staan”, klinkt het.

“In het verleden gaf ik meestal de tweede keeper een kans om te spelen in de beker, omdat ze dat doorgaans verdienen. Ik moet erop toezien dat ik de sterkte en kwaliteiten van de ploeg behoud, maar als er één positie is waar we heel veel kwaliteiten hebben rondlopen, dan is het wel in doel.”

De Roeck geeft aan dat de Franse doelman ontzettend belangrijk blijft in de club. “Hij zit nu in een positie die niet gemakkelijk is, maar hij gaat er ongelofelijk positief mee om. De prestaties die Senne Lammens en de ploeg leveren, zijn ook te danken aan inzet van Jean op training.”

Butez blijft volgens De Roeck één van de leiders bij Royal Antwerp FC. Daar zorgt de Fransman zelf ook voor .”Da's niet veranderd en dat zegt veel over hem”, besluit de trainer van Antwerp.