Maxim De Cuyper heeft nog een groot werkpunt: "Ik doe er alles aan, geloof me"

Maxim De Cuyper doet het bij Club Brugge enorm goed. Toch heeft de Rode Duivel nog één groot werkpunt...

Maxim De Cuyper staat zaterdag weer oog in oog met zijn ex-club. Altijd leuk voor de flankverdediger, die er mooie jaren heeft beleefd voor hij terugkeerde naar Club Brugge.

Nadien ging het erg snel. Hij veroverde een basisplaats bij blauw-zwart en afgelopen zomer werd hij zelfs Rode Duivel. De Cuyper mocht mee naar het EK.

Maar toch heeft de flankverdediger nog één groot werkpunt: het verdedigen. De Cuyper is een heel aanvallend ingestelde speler, maar daar heeft hij ook een uitleg voor.

"Tot mijn 15de was ik ‘linksvoor’. Dat heeft er sowieso mee te maken", begint hij bij Het Laatste Nieuws. "Ik besef dat het mijn grootste werkpunt is. En ik doe er alles aan, geloof me. Ik kijk veel beelden, werk eraan op training… Wat kan je meer doen?"

"Als ik mezelf op dat vlak nu vergelijk met drie jaar geleden, dan is dat een wereld van verschil. Je had me toen eens moeten zien verdedigen. (lacht) Hopelijk is het over drie jaar nog eens zoveel beter", besluit hij.