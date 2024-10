Rode Duivels schitteren in de Premier League terwijl Vincent Kompany blijft domineren in Duitsland

Zaterdagmiddag stond de Premier League weer volop in de schijnwerpers met enkele Rode Duivels die in actie kwamen op de Engelse velden. Bayern München zorgde in de Bundesliga dan weer voor een indrukwekkende vertoning.

In de Premier League kwamen Youri Tielemans en Amadou Onana in actie voor Aston Villa tijdens hun uitwedstrijd tegen Fulham. Beide spelers stonden in de basis, terwijl Castagne bij Fulham ontbrak wegens blessure. De wedstrijd eindigde in een 1-3 overwinning voor Aston Villa, waarbij Youri Tielemans een belangrijke bijdrage leverde. Bij het tweede doelpunt van Ollie Watkins was Tielemans tevens de aangever. Wout Faes stond ook in de basis bij Leicester City, dat uit won tegen Southampton met 2-3. Bilal El Khannouss stond voor de tweede keer sinds in de basis en werd kort voor het uur gewisseld. Everton behaalde ook een belangrijke overwinning op het veld van Ipswich Town met 0-2. Orel Mangala stond niet in de basis en mocht tien minuten voor het einde invallen. Bundesliga Bayern München zorgde voor de show in de Bundesliga. De Duitsers ontketenden zich in de tweede helft tegen VfB Stuttgart, waarbij Harry Kane een indrukwekkende hattrick scoorde. Kingsley Coman voegde daar nog een doelpunt aan toe, waardoor de eindstand op 4-0 kwam. Dankzij deze overwinning staat Bayern München nu naast RB Leipzig aan de leiding in de Bundesliga. Zo is Vincent Kompany voorlopig op titelkoers met de Recordmeister.