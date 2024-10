Nicky Hayen voor Club Brugge-Anderlecht: "Dat frustreert mij"

Club Brugge ontvangt zondag Anderlecht voor een belangrijke topper. Nicky Hayen beseft het belang en wil iets teruggeven aan de supporters.

Landskampioen Club Brugge incasseerde dinsdag opnieuw een nederlaag in de Champions League. Het begon goed tegen AC Milan, maar scoorde niet. Dat deed Milan wel en door de rode kaart van Onyedika werd het bijzonder moeilijk.

Club ging uiteindelijk met 3-1 onderuit, maar de focus ligt nu alweer op de belangrijke wedstrijd tegen Anderlecht van komende zondag. In de competitie pakte Club slechts 5 op 12 in zijn vier laatste wedstrijden.

Hayen wil Club-fans belonen voor steun

Nicky Hayen beseft dat de wedstrijd tegen Anderlecht belangrijk is voor de supporters. "Dit is de eerste match die onze fans opzoeken wanneer de kalender bekend gemaakt wordt. We kennen het belang ervan", zegt hij bij HLN.

"In de play-offs waren het twee mooie wedstrijden. Nu willen we iets teruggeven aan onze supporters. Hun steun dit seizoen is enorm. En het frustreert mij dat we ze nog niet echt gaven waar ze recht op hebben."

Het dominante voetbal van Club Brugge is er dit seizoen nog niet echt geweest en als het dominant was vergat het zichzelf vaak te belonen. Het wordt dus opnieuw een belangrijke wedstrijd voor Hayen en co.