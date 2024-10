Naakte cijfers: Dimitri De Condé haalt zijn schouders als hij ermee geconfronteerd wordt

Sinds 2015 maakte Dimitri De Condé 19 transferperiodes mee van KRC Genk. Daarin werden miljoenen binnengerijfd door de Limburgers.

19 transferperiodes, daarin haalde Head of Football Dimitri De Condé maar liefst 370 miljoen euro binnen voor KRC Genk. Een cijfer waarbij hij enkel zijn schouders ophaalt.

“Dat getal kende ik nog niet. Genk springt daar al voor in het oog van voor ik er was. Denk maar aan De Bruyne, Koulibaly, Milenkovic-Savic… Dat is onze sterkte”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

De Condé is zelf veel meer fiet op een ander cijfer. De CIES (International Centre for Sports Studies red.) zet Genk wereldwijd op nummer 13 als het over de netto opbrengst van uitgaande en inkomende transfers gaat.

Als Head of Football durft hij namen noemen van de meest markante transfers. “Iemand als Samatta bijvoorbeeld. Pozuelo was voor mij ook bijzonder, als voetballer en als mens. Het traject van Trossard, daar haal ik nog altijd energie uit.”

En er is ook de inkomende kant. “Aan de andere kant stonden we ooit dichtbij Diatta, is de papa van Haaland bij ons geweest en hadden we een mondeling akkoord met Hojlund. Soms raakt het niet rond.”